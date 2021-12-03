WP: посол США в Москве научился мешать растворы для уборки туалетов из-за нехватки кадров

Посол США в России Джон Салливан из-за нехватки кадров в дипломатической миссии научился смешивать растворы для уборки туалетов, а также работать машиной для мойки полов.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что консульская секция в Москве, которая составляла ранее более 60 человек, сократилась до пяти и предоставляет только ограниченное число самых необходимых услуг.

«В посольстве настолько не хватает людей, что многие сотрудники были вынуждены заняться дополнительной работой. Посол США Джон Салливан, например, научился смешивать растворы для уборки туалетов и также работать машиной-полотёром, в случае если кадровая поддержка ещё больше сократится во время пандемии», — пишет издание.

Отмечается, что важным вопросом для дипмиссии является обеспечение безопасности и комплексное обслуживание, в том числе лифтов и систем пожаротушения.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов отмечал, что консультации Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипломатических миссий продвигаются непросто. По его словам, в Москве считают, что у США достаточно персонала для выдачи виз россиянам. Посол Салливан заявил, что США и Россия серьёзно работают над решением вопроса выдачи виз.