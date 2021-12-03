Посол США Салливан: плотно работаем над вопросом выдачи виз россиянам
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«Мы очень плотно работаем над этим вопросом», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты продолжат консультации с Россией по визовым вопросам.
Замглавы МИД России Евгений Иванов отмечал, что консультации Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипломатических миссий продвигаются непросто.
По его словам, в Москве считают, что у США достаточно персонала для выдачи виз россиянам.