Посол США Салливан: плотно работаем над вопросом выдачи виз россиянам

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США и Россия серьёзно работают над решением вопроса выдачи американских виз россиянам, сообщил посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан на XI российско-американском фестивале «Мост через океан».
Посол США Салливан: плотно работаем над вопросом выдачи виз россиянам
  • © пресс-служба посольства США

«Мы очень плотно работаем над этим вопросом», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты продолжат консультации с Россией по визовым вопросам.

Замглавы МИД России Евгений Иванов отмечал, что консультации Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипломатических миссий продвигаются непросто.

По его словам, в Москве считают, что у США достаточно персонала для выдачи виз россиянам.

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