В Госдепе заявили о планах продолжать консультации с Россией по визовым вопросам

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Соединённые Штаты продолжат консультации с Россией по визовым вопросам. Об этом заявила на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.
В Госдепе заявили о планах продолжать консультации с Россией по визовым вопросам
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

«Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией», — цитирует её ТАСС.

По словам Портер, Россия и США будут заполнять свои дипмиссии сотрудниками «на ротационной основе».

«Равно как Россия предоставляет нашим дипломатам трёхлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что её дипломатам будет предоставлен аналогичный трёхлетний срок пребывания», — сказала она.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не желает затягивать с проведением встречи с Вашингтоном по визовым вопросам.

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