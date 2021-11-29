Рябков: Москва не желает затягивать со встречей с Вашингтоном по визовым вопросам

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Конкретную дату контактов между Россией и США по визовому вопросу ещё не определили, но в Москве не хотят затягивать со встречей, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: Москва не желает затягивать со встречей с Вашингтоном по визовым вопросам
  • Reuters

«Мы не хотели бы затягивать со встречей. Если встреча состоится в декабре, это хорошо. С нашей стороны готовность есть, но нет подтверждения от американцев», — приводит его слова РИА Новости.

Замглавы МИД России Евгений Иванов ранее отметил, что консультации Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипломатических миссий продвигаются непросто.

По его словам, в Москве считают, что у США достаточно персонала для выдачи виз россиянам.

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