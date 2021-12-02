Полиция: инцидент с вооружённым человеком у штаб-квартиры ООН не связан с терроризмом
По словам представителя полиции, один из сотрудников правоохранительных органов по прибытии на место происшествия вступил в диалог с вооружённым мужчиной.
«По ходу их общения, исходя из его заявлений, было установлено, что инцидент не связан с терроризмом», — приводит ТАСС слова представителя полиции.
По его словам, задержанный «намеревался передать в ООН некие бумаги».
Ранее в полиции сообщили, что мужчина возле штаб-квартиры ООН может быть вооружён дробовиком.
Сотрудников ООН призвали укрыться на местах из-за вооружённого мужчины возле штаб-квартиры организации. Позднее мужчину задержали.