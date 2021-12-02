Полиция: инцидент с вооружённым человеком у штаб-квартиры ООН не связан с терроризмом

В полиции сообщили, что инцидент с вооружённым мужчиной у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не был связан с терроризмом.

По словам представителя полиции, один из сотрудников правоохранительных органов по прибытии на место происшествия вступил в диалог с вооружённым мужчиной.

«По ходу их общения, исходя из его заявлений, было установлено, что инцидент не связан с терроризмом», — приводит ТАСС слова представителя полиции.

По его словам, задержанный «намеревался передать в ООН некие бумаги».

Ранее в полиции сообщили, что мужчина возле штаб-квартиры ООН может быть вооружён дробовиком.

Сотрудников ООН призвали укрыться на местах из-за вооружённого мужчины возле штаб-квартиры организации. Позднее мужчину задержали.