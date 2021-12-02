Сотрудников ООН призвали укрыться из-за вооружённого человека у штаб-квартиры

Сотрудников ООН призвали укрыться на местах после обнаружения вооружённого мужчины у штаб-квартиры организации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН, всем сотрудникам и делегатам штаб-квартиры предлагается укрыться на месте.

Над зоной оцепления барражирует вертолёт.

Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к вооружённому мужчине. Он ходит из стороны в сторону у ограды здания ООН.

Ранее сообщалось, что территорию возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили после получения полицией сообщения о человеке с огнестрельным оружием в этом районе.