Сотрудников ООН призвали укрыться из-за вооружённого человека у штаб-квартиры

Короткая ссылка
Сотрудников ООН призвали укрыться на местах после обнаружения вооружённого мужчины у штаб-квартиры организации.
Сотрудников ООН призвали укрыться из-за вооружённого человека у штаб-квартиры
  • © Ludovic MARIN / AFP

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН, всем сотрудникам и делегатам штаб-квартиры предлагается укрыться на месте.

Над зоной оцепления барражирует вертолёт.

Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к вооружённому мужчине. Он ходит из стороны в сторону у ограды здания ООН.

Ранее сообщалось, что территорию возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили после получения полицией сообщения о человеке с огнестрельным оружием в этом районе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить