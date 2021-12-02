Сотрудников ООН призвали укрыться из-за вооружённого человека у штаб-квартиры
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН, всем сотрудникам и делегатам штаб-квартиры предлагается укрыться на месте.
Над зоной оцепления барражирует вертолёт.
Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к вооружённому мужчине. Он ходит из стороны в сторону у ограды здания ООН.
Ранее сообщалось, что территорию возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили после получения полицией сообщения о человеке с огнестрельным оружием в этом районе.