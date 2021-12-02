Территорию возле штаб-квартиры ООН оцепили из-за сообщений о вооружённом человеке

Территорию возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили после получения полицией сообщения о человеке с огнестрельным оружием в этом районе. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что рядом с ограждением возле здания находится один человек. На место прибыли полицейские в экипировке.

По данным агентства, движение по Первой авеню возле штаб-квартиры перекрыли.

«Мы получили звонок о вооружённом огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й улицы и Первой авеню», — заявили в полиции.

Ранее в школе американского штата Мичиган произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека.