Территорию возле штаб-квартиры ООН оцепили из-за сообщений о вооружённом человеке

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Территорию возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили после получения полицией сообщения о человеке с огнестрельным оружием в этом районе. Об этом сообщило РИА Новости.
Территорию возле штаб-квартиры ООН оцепили из-за сообщений о вооружённом человеке
  • Reuters

Отмечается, что рядом с ограждением возле здания находится один человек. На место прибыли полицейские в экипировке.

По данным агентства, движение по Первой авеню возле штаб-квартиры перекрыли.

«Мы получили звонок о вооружённом огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й улицы и Первой авеню», — заявили в полиции.

Ранее в школе американского штата Мичиган произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека.

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