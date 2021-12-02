Территорию возле штаб-квартиры ООН оцепили из-за сообщений о вооружённом человеке
- Reuters
Отмечается, что рядом с ограждением возле здания находится один человек. На место прибыли полицейские в экипировке.
По данным агентства, движение по Первой авеню возле штаб-квартиры перекрыли.
«Мы получили звонок о вооружённом огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й улицы и Первой авеню», — заявили в полиции.
Ранее в школе американского штата Мичиган произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека.