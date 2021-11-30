В школе американского штата Мичиган произошла стрельба
«Подозреваемый произвёл несколько выстрелов, есть несколько жертв. К сожалению, на данный момент у нас трое погибших, предположительно, это студенты. Ещё шесть получили ранения, один из них школьный учитель», — сказал сотрудник полиции.
По предварительным данным, подозреваемый — 15-летний подросток — задержан.
BREAKING: Three dead in shooting at Michigan high school, all believed to be students, authorities say.— ABC News (@ABC) November 30, 2021
Suspect was in custody "within five minutes of the original 911 call." https://t.co/5mWAUGktJhpic.twitter.com/dPRMreXXqX