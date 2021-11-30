В школе американского штата Мичиган произошла стрельба

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Три человека погибли и ещё шесть получили ранения в школе города Оксфорд в американском штате Мичиган. Об этом сообщает ABC со ссылкой на представителя полиции.

«Подозреваемый произвёл несколько выстрелов, есть несколько жертв. К сожалению, на данный момент у нас трое погибших, предположительно, это студенты. Ещё шесть получили ранения, один из них школьный учитель», — сказал сотрудник полиции.

По предварительным данным, подозреваемый — 15-летний подросток — задержан.

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