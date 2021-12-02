Полиция сообщила, что мужчина возле штаб-квартиры ООН может быть вооружён дробовиком
- РИА Новости
Правоохранительные органы пытаются вступить с ним в диалог.
По информации агентства, полиция оттесняет журналистов ещё на один квартал от оцепленной территории.
На место прибыли кинологи с собаками.
В полиции сообщили, что у них нет информации, выдвигает ли мужчина какие-то требования.
Ранее сотрудников ООН призвали укрыться на местах после обнаружения вооружённого мужчины у штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.