Полиция сообщила, что мужчина возле штаб-квартиры ООН может быть вооружён дробовиком

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Неизвестный мужчина, из-за которого  оцепили территорию возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, предположительно, вооружён дробовиком. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полицию.
Полиция сообщила, что мужчина возле штаб-квартиры ООН может быть вооружён дробовиком
  • РИА Новости

Правоохранительные органы пытаются вступить с ним в диалог.

По информации агентства, полиция оттесняет журналистов ещё на один квартал от оцепленной территории. 

На место прибыли кинологи с собаками.

В полиции сообщили, что у них нет информации, выдвигает ли мужчина какие-то требования.

Ранее сотрудников ООН призвали укрыться на местах после обнаружения вооружённого мужчины у штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.

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