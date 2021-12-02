В Канаде пригрозили России крахом экономики в случае агрессии на Украине

Экс-посол Канады в Афганистане Крис Александер в своей статье для газеты Globe and Mail написал, что Россию ждёт международная изоляция и крушение экономики в случае проявления военной агрессии в отношении Украины.

Как сообщает РИА Новости, возможное столкновение России и Украины может принять международный характер.

«Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину... спровоцирует ещё большее кровотечение российской экономики», — пишет Александер.

По его мнению, канадская сторона должна помочь Украине войти в НАТО, так как это поспособствует усилению боеспособности страны и снизит энергетическую зависимость Евросоюза от России.

Кроме того, экс-посол выступил «за» введение превентивных санкций в отношении Москвы.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд пригрозила России «серьёзными экономическими шагами и санкциями» в случае «агрессии» против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов будет ввести против Москвы масштабные экономические санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках государств НАТО превратить Украину в «анти-Россию».