В Канаде пригрозили России крахом экономики в случае агрессии на Украине
Как сообщает РИА Новости, возможное столкновение России и Украины может принять международный характер.
«Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину... спровоцирует ещё большее кровотечение российской экономики», — пишет Александер.
По его мнению, канадская сторона должна помочь Украине войти в НАТО, так как это поспособствует усилению боеспособности страны и снизит энергетическую зависимость Евросоюза от России.
Кроме того, экс-посол выступил «за» введение превентивных санкций в отношении Москвы.
Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд пригрозила России «серьёзными экономическими шагами и санкциями» в случае «агрессии» против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов будет ввести против Москвы масштабные экономические санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках государств НАТО превратить Украину в «анти-Россию».