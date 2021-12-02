На аэродроме Чкаловский приземлился третий самолёт с эвакуированными из Афганистана

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что последний из трёх военно-транспортных самолётов с эвакуированными из Афганистана людьми прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский.

«Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

1 декабря стало известно, что из Кабула вылетели три российских самолёта военно-транспортной авиации с 214 гражданами на борту. 

Ранее сообщалось, что на аэродроме Чкаловский приземлился первый самолёт с эвакуированными из Афганистана, позднее сел второй.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить