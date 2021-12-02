На аэродроме Чкаловский приземлился третий самолёт с эвакуированными из Афганистана

В Минобороны России заявили, что последний из трёх военно-транспортных самолётов с эвакуированными из Афганистана людьми прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский.

«Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. 1 декабря стало известно, что из Кабула вылетели три российских самолёта военно-транспортной авиации с 214 гражданами на борту. Ранее сообщалось, что на аэродроме Чкаловский приземлился первый самолёт с эвакуированными из Афганистана, позднее сел второй.