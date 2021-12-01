Три российских самолёта вылетели из Афганистана с 214 гражданами на борту
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- РИА Новости
«На борту самолётов Ил-76 214 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России. Эвакуируемых граждан самолеты Минобороны России доставят на подмосковный аэродром Чкаловский», — говорится в сообщении министерства.
Самолёты будут дозаправлены на аэродромах Гиссар (Таджикистан) и Кант (Киргизия).
18 ноября три самолёта российской военно-транспортной авиации вылетели из Афганистана с эвакуированными на борту. На борту тогда были 205 граждан России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана.
Как отмечали в Кремле, спецбортами из Афганистана эвакуируются граждане России и других стран, которые пожелали покинуть Афганистан из-за неспокойной обстановки.