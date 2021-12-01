Три российских самолёта вылетели из Афганистана с 214 гражданами на борту

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Из Кабула вылетели три российских самолёта военно-транспортной авиации с 214 гражданами на борту, ранее на них был доставлен гуманитарный груз для Афганистана. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Три российских самолёта вылетели из Афганистана с 214 гражданами на борту
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«На борту самолётов Ил-76 214 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России. Эвакуируемых граждан самолеты Минобороны России доставят на подмосковный аэродром Чкаловский», — говорится в сообщении министерства.

Самолёты будут дозаправлены на аэродромах Гиссар (Таджикистан) и Кант (Киргизия).

18 ноября три самолёта российской военно-транспортной авиации вылетели из Афганистана с эвакуированными на борту. На борту тогда были 205 граждан России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана.

Как отмечали в Кремле, спецбортами из Афганистана эвакуируются граждане России и других стран, которые пожелали покинуть Афганистан из-за неспокойной обстановки.

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