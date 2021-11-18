Российские самолёты с эвакуируемыми из Афганистана вылетели из Кабула

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Три самолёта российской военно-транспортной авиации вылетели из Афганистана с эвакуированными на борту. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские самолёты с эвакуируемыми из Афганистана вылетели из Кабула
  • Reuters

«Три самолёта военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана», — говорится в сообщении ведомства.

На борту находятся 205 граждан России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана.

Их доставят на аэродром Чкаловский в Подмосковье.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что из Афганистана эвакуируют желающих покинуть страну граждан.

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