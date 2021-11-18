Российские самолёты с эвакуируемыми из Афганистана вылетели из Кабула
- Reuters
«Три самолёта военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана», — говорится в сообщении ведомства.
На борту находятся 205 граждан России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана.
Их доставят на аэродром Чкаловский в Подмосковье.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что из Афганистана эвакуируют желающих покинуть страну граждан.