Российские самолёты с эвакуируемыми из Афганистана вылетели из Кабула

Три самолёта российской военно-транспортной авиации вылетели из Афганистана с эвакуированными на борту. Об этом сообщили в Минобороны России.

Reuters

«Три самолёта военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана», — говорится в сообщении ведомства. На борту находятся 205 граждан России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана. Их доставят на аэродром Чкаловский в Подмосковье. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что из Афганистана эвакуируют желающих покинуть страну граждан.