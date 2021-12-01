На аэродроме Чкаловский приземлился второй самолёт с эвакуированными из Афганистана

В Минобороны России заявили, что второй военно-транспортный самолёт с эвакуированными из Афганистана людьми прибыл на аэродром Чкаловский.

«Второй самолёт военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», — цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что прибывшие в Россию уже проходят пограничный и противокоронавирусный контроль, а также таможенный досмотр.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Чкаловский приземлился первый самолёт с эвакуированными из Афганистана.

1 декабря стало известно, что из Кабула вылетели три российских самолёта военно-транспортной авиации с 214 гражданами на борту.