На аэродроме Чкаловский приземлился первый самолёт с эвакуированными из Афганистана

В Минобороны России заявили, что первый военно-транспортный самолёт с эвакуированными из Афганистана людьми прибыл на аэродром Чкаловский.

РИА Новости