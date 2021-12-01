На аэродроме Чкаловский приземлился первый самолёт с эвакуированными из Афганистана
- РИА Новости
«Первый самолёт военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что на борту находились граждане России и Афганистана.
Ранее стало известно, что из Кабула вылетели три российских самолёта военно-транспортной авиации с 214 гражданами на борту.