Нуланд обеспокоена планами Лукашенко посетить Крым
- AP
«Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошёл даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но и усугубляя ситуацию», — сказала Нуланд, её слова приводит РИА Новости.
Она добавила, что США в целом обеспокоены «ситуацией в Белоруссии».
Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
В Кремле это заявление назвали важным, как и тот факт, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским.
Как отметила в беседе с RT сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, заявление президента Белоруссии свидетельствует о признании Лукашенко важнейшего демократического принципа — права народа на самоопределение.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.