Нуланд обеспокоена планами Лукашенко посетить Крым

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США беспокоит решение президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым, заявила замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд во время Киевского форума по безопасности.
Нуланд обеспокоена планами Лукашенко посетить Крым
  • AP

«Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошёл даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но и усугубляя ситуацию», — сказала Нуланд, её слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что США в целом обеспокоены «ситуацией в Белоруссии».

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. 

В Кремле это заявление назвали важным, как и тот факт, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским.

Как отметила в беседе с RT сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, заявление президента Белоруссии свидетельствует о признании Лукашенко важнейшего демократического принципа — права народа на самоопределение.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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