Песков: Путин и Лукашенко посетят Крым в подходящий момент

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не сомневается, что в подходящий момент президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Крым. По его словам, сегодня же в Крыму не самое лучшее время для таких поездок: на полуострове «погода из ряда вон».
Песков: Путин и Лукашенко посетят Крым в подходящий момент
  • AP

«Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город.

«Конечно, очень важное вчера заявление сделано было президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», — подчеркнул Песков.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. 

Также он заявил о своём намерении посетить Крым. Лукашенко подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить