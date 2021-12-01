Песков: Путин и Лукашенко посетят Крым в подходящий момент

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не сомневается, что в подходящий момент президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Крым. По его словам, сегодня же в Крыму не самое лучшее время для таких поездок: на полуострове «погода из ряда вон».

«Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город.

«Конечно, очень важное вчера заявление сделано было президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», — подчеркнул Песков.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

Также он заявил о своём намерении посетить Крым. Лукашенко подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.