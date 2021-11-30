Сенатор Ковитиди прокомментировала слова Лукашенко о Крыме

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
Сенатор Ковитиди прокомментировала слова Лукашенко о Крыме
  • AP

По словам сенатора, заявление президента Белоруссии о посещении Крыма свидетельствует о признании Александром Лукашенко важнейшего демократического принципа.

«(Признание. — RT) права народа на самоопределение, в то время как иные западные лидеры лишь декларируют приверженность демократическим принципам», — пояснила Ковитиди.

Она отметила, что данное заявление сделано в непростой для всего мира период, а также подчеркнула его своевременность.

«Желание президента Белоруссии озвучено в непростой период, когда человечество так нуждается в согласии, мире и стабильности... В это непростое время заявление Лукашенко своевременное и по-мужски смелое», — заключила Ковитиди.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Российский президент неоднократно подчёркивал, что для России вопрос о Крыме закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить