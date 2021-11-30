Сенатор Ковитиди прокомментировала слова Лукашенко о Крыме

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

По словам сенатора, заявление президента Белоруссии о посещении Крыма свидетельствует о признании Александром Лукашенко важнейшего демократического принципа.

«(Признание. — RT) права народа на самоопределение, в то время как иные западные лидеры лишь декларируют приверженность демократическим принципам», — пояснила Ковитиди.

Она отметила, что данное заявление сделано в непростой для всего мира период, а также подчеркнула его своевременность.

«Желание президента Белоруссии озвучено в непростой период, когда человечество так нуждается в согласии, мире и стабильности... В это непростое время заявление Лукашенко своевременное и по-мужски смелое», — заключила Ковитиди.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Российский президент неоднократно подчёркивал, что для России вопрос о Крыме закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.