Блинкен заявил о «планах» России дестабилизировать обстановку на Украине изнутри

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о «планах» России дестабилизировать обстановку на Украине изнутри.
Блинкен заявил о «планах» России дестабилизировать обстановку на Украине изнутри
  • AP

Он отметил обеспокоенность США этим.

«Планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также крупномасштабные военные операции», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках государств НАТО превратить Украину в «анти-Россию».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных. Она отметила, что это половина состава украинской армии.

В Кремле считают «опасным авантюризмом» стягивание Киевом вооружений к линии соприкосновения в Донбассе.

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