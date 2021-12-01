Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о «планах» России дестабилизировать обстановку на Украине изнутри.

Он отметил обеспокоенность США этим.

«Планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также крупномасштабные военные операции», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках государств НАТО превратить Украину в «анти-Россию».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных. Она отметила, что это половина состава украинской армии.

В Кремле считают «опасным авантюризмом» стягивание Киевом вооружений к линии соприкосновения в Донбассе.