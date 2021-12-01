Песков назвал «опасным авантюризмом» стягивание Киевом вооружений в Донбассе

В Кремле считают «опасным авантюризмом» стягивание Киевом вооружений к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не может принять никакие меры по деэскалации. Мы видели сообщения о том, что свыше 120 тыс. военных стянуто к зоне конфликта», — ответил он на брифинге с журналистами на вопрос о возможных шагах по деэскалации со стороны России.

Песков отметил, что Москва опасается, что в Киеве могут выступить «в пользу силового решения в Донбассе».

«Это очень опасный авантюризм», — добавили в Кремле.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.

Она отметила, что это половина состава украинской армии.