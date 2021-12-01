Во Вьетнаме подписано соглашение о производстве «Спутника V»

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Во Вьетнаме подписано соглашение о создании полного цикла производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Во Вьетнаме подписано соглашение о производстве «Спутника V»
  • AP

Документ подписали РПФИ, «Биннофарм групп» и вьетнамская T&T Group, передаёт РИА Новости.

Также при подписании совместных документов присутствуют вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Вьетнама Ле Ван Тхань.

Ранее стало известно, что по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука между странами достигнуто соглашение о создании условий для взаимных поставок вакцин и прочих медицинских препаратов.

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