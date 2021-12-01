Матвиенко прокомментировала попытки США помешать запуску «Северного потока — 2»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что попытки Соединённых Штатов помешать запуску газопровода «Северный поток — 2» являются «трагикомедийным сюжетом».

«Это уже какой-то трагикомедийный сюжет. «Северный поток» уже построен, во-вторых, это сугубо коммерческий проект с участием не только российских, но и европейских компаний», приводит РИА Новости её слова.

Ранее представитель департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Елена Березина заявила, что Nord Stream 2 AG находится в тесном контакте с регулятором Германии по поводу сертификации компании для работы газопровода «Северный поток — 2».

16 ноября сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG приняла решение создать дочернюю структуру на территории ФРГ для соответствия юридическим требованиям Германии, выполнение которых необходимо для сертификации немецкой части газопровода.