В Кремле выразили надежду на отсутствие угроз процессу сертификации «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется, что угроз процессу сертификации газопровода «Северный поток — 2» не будет.

Как подчеркнул представитель Кремля, данный проект будет работать в интересах всех потребителей в Европе.

«Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения процесса сертификации у «Северного потока — 2» не было. Не стояли чтобы никакие угрозы. Потому что сертификация и запуск этого проекта — в интересах всех европейских потребителей», — сказал Песков.

Ранее представитель департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Елена Березина заявила, что Nord Stream 2 AG находится в тесном контакте с регулятором Германии по поводу сертификации компании для работы газопровода «Северный поток — 2».

16 ноября сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG приняла решение создать дочернюю структуру на территории ФРГ для соответствия юридическим требованиям Германии, выполнение которых необходимо для сертификации немецкой части газопровода.