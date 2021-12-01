В МИД России прокомментировали заявление Эрдогана о посредничестве между Москвой и Киевом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности выступить посредником в урегулировании ситуации на востоке Украины.
В МИД России прокомментировали заявление Эрдогана о посредничестве между Москвой и Киевом
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи», — заявила она на брифинге с журналистами.

Захарова напомнила, что конфликт в Донбассе произошёл между киевским режимом и Донецком и Луганском.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.

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