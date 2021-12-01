Захарова назвала непростой ситуацию с вывозными рейсами из ЮАР

Посольство России в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На сегодняшний момент наше посольство и генконсульство на территории ЮАР занимаются оказанием содействия российским туристам, в том числе тем, кто решил провести на территории ЮАР свой отпуск и отдохнуть, для возвращения на родину. Ситуация крайне непростая в связи с тем, что отменяются рейсы, многие из них уже отменены», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что МИД России призывает россиян учитывать ограничения по коронавирусу при планировании поездок за рубеж.

В пресс-службе Ростуризма отметили, что в ЮАР нет организованных российских туристов, однако на территории страны находятся около 500 самостоятельных путешественников.

В Российском союзе туриндустрии ранее сообщили, что туристы стали аннулировать и переносить поездки в ЮАР из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса.