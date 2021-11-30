В РСТ прокомментировали ситуацию с турами в ЮАР на фоне известий о штамме «омикрон»

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Российские туристы стали аннулировать и переносить поездки в ЮАР из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
В РСТ прокомментировали ситуацию с турами в ЮАР на фоне известий о штамме «омикрон»
  • Reuters

В то же время число броней по массовым направлениям растёт из-за приближения новогодних каникул, рассказали в РСТ «Известиям».

«Ограничения из-за нового омикрон-штамма сейчас вводят страны, с которыми границы и так были закрыты. И массовыми они тоже никогда не были. Только в ЮАР российские туроператоры имели право продавать туры — но это минимальный поток, который исчисляется лишь сотнями человек», — отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По его словам, отмены туров в ЮАР есть — их либо перебронируют на другие даты или направления, либо возвращают туристам деньги.

При этом, несмотря на фактически понесённые расходы, путешественникам идут навстречу и принимают меры, чтобы вернуть полные суммы.

Ранее Горин в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с турами в Египет на фоне выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

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