В Ростуризме назвали число российских путешественников в ЮАР

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В ЮАР нет организованных российских туристов, однако на территории страны находятся около 500 самостоятельных путешественников, заявили в пресс-службе Ростуризма.
В Ростуризме назвали число российских путешественников в ЮАР
  • AP

«Сотрудники генконсульства прорабатывают с представителями западных авиакомпаний возможность допуска на самолёты российских граждан, которые могли бы вернуться в Россию транзитом через Европу», — сообщили в ведомстве.

На данный момент вывозные рейсы из ЮАР организовывает авиакомпания Lufthansa, также в ближайшие дни, возможно, рейсы возобновят Air France и British Airways.

В Российском союзе туриндустрии ранее сообщили, что туристы стали аннулировать и переносить поездки в ЮАР из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса.

При этом, несмотря на фактически понесённые расходы, путешественникам идут навстречу и принимают меры, чтобы вернуть полные суммы.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, россиянам, прибывающим из африканских стран, в которых выявлен омикрон-штамм коронавируса, нужно будет пройти 14-дневный карантин.

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