Прибывающие из стран Африки россияне должны будут соблюдать 14-дневный карантин
- AP
RT вёл трансляцию заседания.
«Большинство... стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение и имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом (граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира), — мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении», — заявила Попова.
Она уточнила, что речь идёт о нескольких сотнях россиян.
Ранее Попова заявила, что штамм «омикрон» в России на данный момент не выявлен.