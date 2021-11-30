Прибывающие из стран Африки россияне должны будут соблюдать 14-дневный карантин

Россиянам, прибывающим из африканских стран, в которых выявлен омикрон-штамм коронавируса, нужно будет пройти 14-дневный карантин. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

RT вёл трансляцию заседания.

«Большинство... стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение и имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом (граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира), — мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении», — заявила Попова.

Она уточнила, что речь идёт о нескольких сотнях россиян.

Ранее Попова заявила, что штамм «омикрон» в России на данный момент не выявлен.