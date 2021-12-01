МИД просит россиян учитывать ограничения при планировании поездок за рубеж

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство призывает россиян учитывать ограничения по коронавирусу при планировании поездок за рубеж.

«Ещё раз убедительно, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учётом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если всё-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы», — заявила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по текущим вопросам внешней политики. RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее в МИД России рассказали о ходе переговоров о признании сертификатов о вакцинации.