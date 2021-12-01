МИД просит россиян учитывать ограничения при планировании поездок за рубеж
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- РИА Новости
«Ещё раз убедительно, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учётом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если всё-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы», — заявила она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по текущим вопросам внешней политики. RT ведёт прямую трансляцию.
Ранее в МИД России рассказали о ходе переговоров о признании сертификатов о вакцинации.