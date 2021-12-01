В ЮАР в два раза выросло число новых случаев коронавируса
Как пишет РИА Новости, врачи зарегистрировали 4373 новых случая COVID-19 в республике.
Общее число случаев коронавируса в стране составляет 2 968 052.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.