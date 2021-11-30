Патрушев: Россия никогда не была враждебной по отношению к Украине

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Российская Федерация никогда не была враждебной для Украины страной, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он также подчеркнул, что никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит.
Патрушев: Россия никогда не была враждебной по отношению к Украине
  • AP

«Риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований. Российская Федерация никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ», — сказал Патрушев.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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