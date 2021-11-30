Блинкен обсудил с премьером Латвии ситуацию на белорусско-польской границе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Блинкен обсудил с премьером Латвии ситуацию на белорусско-польской границе
  • AP

«Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Кариньш обсудили, как Соединённые Штаты и Латвия могут совместно работать над решением гуманитарного кризиса, вызванного организацией потоков нелегальных мигрантов в ЕС белорусским режимом», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Политики также обсудили шаги по укреплению американо-латвийского партнёрства.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о риске глобальных последствий миграционного кризиса на границе ЕС.

Он назвал текущий кризис на границе Белоруссии и Польши «одним из самых тяжёлых миграционных кризисов в Европе».

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что на территории республики находятся около 2—3 тыс. мигрантов без учёта беженцев, размещённых в специальном лагере. Он призвал Польшу пропустить беженцев в Германию.

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