Блинкен обсудил с премьером Латвии ситуацию на белорусско-польской границе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.

«Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Кариньш обсудили, как Соединённые Штаты и Латвия могут совместно работать над решением гуманитарного кризиса, вызванного организацией потоков нелегальных мигрантов в ЕС белорусским режимом», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Политики также обсудили шаги по укреплению американо-латвийского партнёрства.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о риске глобальных последствий миграционного кризиса на границе ЕС.

Он назвал текущий кризис на границе Белоруссии и Польши «одним из самых тяжёлых миграционных кризисов в Европе».

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что на территории республики находятся около 2—3 тыс. мигрантов без учёта беженцев, размещённых в специальном лагере. Он призвал Польшу пропустить беженцев в Германию.