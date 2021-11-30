Блинкен обсудил с премьером Латвии ситуацию на белорусско-польской границе
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«Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Кариньш обсудили, как Соединённые Штаты и Латвия могут совместно работать над решением гуманитарного кризиса, вызванного организацией потоков нелегальных мигрантов в ЕС белорусским режимом», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.
Политики также обсудили шаги по укреплению американо-латвийского партнёрства.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о риске глобальных последствий миграционного кризиса на границе ЕС.
Он назвал текущий кризис на границе Белоруссии и Польши «одним из самых тяжёлых миграционных кризисов в Европе».
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что на территории республики находятся около 2—3 тыс. мигрантов без учёта беженцев, размещённых в специальном лагере. Он призвал Польшу пропустить беженцев в Германию.