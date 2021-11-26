Лукашенко назвал приблизительное число беженцев из стран Ближнего Востока в Белоруссии
- Reuters
«По нашим подсчётам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2—3 тыс. беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко во время его общения с беженцами возле транспортно-логистического центра рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.
Ранее стало известно, что Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр на границе с Польшей, в котором размещены беженцы.
25 ноября консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани заявил, что более тысячи мигрантов изъявили желание покинуть белорусскую территорию и вернуться на родину.