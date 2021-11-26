Лукашенко назвал приблизительное число беженцев из стран Ближнего Востока в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал приблизительное число беженцев из стран Ближнего Востока на территории страны.

«По нашим подсчётам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2—3 тыс. беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко во время его общения с беженцами возле транспортно-логистического центра рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

Ранее стало известно, что Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр на границе с Польшей, в котором размещены беженцы.

25 ноября консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани заявил, что более тысячи мигрантов изъявили желание покинуть белорусскую территорию и вернуться на родину.