В США рассказали об извлечённых из кампании в Афганистане уроках

Директор программы по Азии Международной кризисной группы Лорел Миллер в ходе выступления в комитете по иностранным делам сената США представила своё видение того, какие выводы можно сделать, оглядываясь на 20-летнюю американскую миссию в Афганистане. С содержанием её речи ознакомился RT.

В своём выступлении Миллер отметила, что из афганской кампании Штаты могут извлечь «пять ключевых уроков». Первый заключается в том, что относиться к смене режимов следует с большой настороженностью.

Суть второго урока спикер сформулировала следующим образом: «Если успех стратегии зависит от конкретных условий, нужно быть уверенным в своей способности их создать или контролировать».

В числе обстоятельств, которые США не смогли обеспечить, Миллер назвала политику Пакистана, слабость созданного при поддержке Вашингтона афганского правительства и тот факт, что Афганистан был и остаётся одной из самых бедных стран в мире, сильно зависимых от внешних ресурсов.

Третий урок аналитик сформулировала так: «Отдавайте себе отчёт в том, сколько вам не известно, но оценивайте по достоинству и то, что вам известно, и вносите в свою политику соответствующие изменения».

Она пояснила, что при формировании политики по Афганистану в Вашингтоне долгие годы не руководствовались оценками американского разведсообщества, предпочитая исходить из ожиданий того, что они смогут доказать ошибочность этих оценок.

Четвёртый урок: «Ставить условия для выделения помощи — неэффективно, если ваша стратегия зависит от успеха получателя».

По словам Миллер, в США понимали, что поддержка «Талибана»* в Афганистане будет расти, пока в стране не разрешатся проблемы, связанные с коррупцией и политической разобщённостью. Принимая это во внимание, Штаты пытались увязать предоставление финансовой помощи афганскому правительству и урегулирование этих сложностей.

Однако полностью лишить правительство в Кабуле поддержки США не могли, поскольку от успеха этой структуры зависел успех Вашингтона в республике. Это, в свою очередь, давало Кабулу возможность влиять на Штаты и не мотивировало местные власти принимать меры для решения существующих проблем, заявила эксперт.

Заключительный, пятый урок, который Вашингтон может вынести из афганской кампании заключается в необходимости «осознавать пределы возможностей США утверждать свою волю там, где подобное не является жизненно необходимым», считает Миллер.

Она отметила, что сегодня крайне важно не пренебрегать изучением причин провала США в Афганистане. Аналитик добавила, что будущее носит неопределённый характер, поэтому сложно предполагать, что Соединённые Штаты больше не столкнутся с обстоятельствами, которые на протяжении 20 лет побуждали американских лидеров инвестировать огромные средства в Афганистан.

Миллер также предположила, что с ухудшением гуманитарной и экономической ситуации в Афганистане в ближайшее время потребуется принятие политически трудных решений.

Ранее бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи заявил, что уход США из Афганистана является ошибкой.

Международная кризисная группа — неправительственная организация, основанная в 1995 году. Это аналитический центр, работа которого заключается в том числе в проведении исследований и в разработке рекомендаций по предотвращению конфликтов.

*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.