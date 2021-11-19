В США назвали условия признания легитимности «Талибана» в Афганистане

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Вопрос признания легитимности «Талибана»* зависит от борьбы членов движения с терроризмом, формирования инклюзивного правительства и уважения к правам меньшинств в Афганистане. Об этом сообщил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.
В США назвали условия признания легитимности «Талибана» в Афганистане
  • AP

По его словам, Соединённые Штаты продолжат вести ясную и откровенную политику с «Талибаном».

«Легитимность и поддержка должны быть заслужены действиями против терроризма, установлением инклюзивного правительства и уважением прав меньшинств, женщин и девочек», — написал Уэст в Twitter

В октябре президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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