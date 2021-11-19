В США назвали условия признания легитимности «Талибана» в Афганистане
- AP
По его словам, Соединённые Штаты продолжат вести ясную и откровенную политику с «Талибаном».
«Легитимность и поддержка должны быть заслужены действиями против терроризма, установлением инклюзивного правительства и уважением прав меньшинств, женщин и девочек», — написал Уэст в Twitter.
В октябре президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.