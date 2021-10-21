Путин высказался об исключении «Талибана» из списка террористических организаций
- AP
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«В зависимости от этого солидарны и будем принимать решение об исключении из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим…» — отметил Путин.
По его словам, «позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении».
Российский лидер подчеркнул, что «подобные решения должны быть приняты таким же образом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.