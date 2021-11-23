В Афганистане свыше 1 млн детей находятся на грани смерти от голода

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Руководитель отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт заявила, что свыше 1 млн детей в республике находятся на грани голодной смерти.

«Примерно 3,2 млн детей страдают от острого недоедания, а 1,1 млн детей — на грани голодной смерти», — цитирует Интерфакс сообщение Морт.

По её словам, в настоящее время с нехваткой продовольствия сталкиваются примерно 22,8 млн афганцев, что является преобладающей частью населения страны.

Представитель ЮНИСЕФ подчеркнула, что в мире должны осознать, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что после прихода к власти членов движения «Талибан»* к старым проблемам Афганистана добавились новые вызовы.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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