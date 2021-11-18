Небензя рассказал о нерешённых проблемах в Афганистане

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что после прихода к власти членов движения «Талибан»* к старым проблемам Афганистана добавились новые вызовы.

«Установившаяся после 15 августа в Афганистане новая реальность не приблизила ни самих афганцев, ни международное сообщество к стабилизации страны, созданию на её территории мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства», — приводит ТАСС его слова в ходе заседания СБ ООН.

Небензя уточнил, что к старым проблемам в Афганистане добавились новые вызовы, которые связаны с отсутствием международного признания талибов.

Ранее российский постпред заявил, что в настоящее время есть вероятность распространения терроризма и наркотиков в соседних с Афганистаном странах.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.