Небензя не исключил распространения терроризма в соседних с Афганистаном странах

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в настоящее время есть вероятность распространения терроризма и наркотиков в соседних с Афганистаном странах.

«Сегодня существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе маскирующейся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей», — приводит РИА Новости его заявление на заседании Совбеза ООН.

По словам Небензи, Россия рассчитывает, что члены движения «Талибан»* продолжат выполнять «обещания по искоренению этих вызовов».

Ранее глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс на заседании Совбеза сообщила, что находящиеся у власти в Афганистане члены «Талибана» не могут успешно противостоять распространению «Исламского государства»** на территории страны.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.