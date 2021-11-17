В ООН заявили о неспособности талибов противостоять распространению ИГ в Афганистане

Находящиеся у власти в Афганистане члены «Талибана»* не могут успешно противостоять распространению «Исламского государства»** на территории страны, заявила глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс на заседании Совбеза.

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«Ещё одним крупным негативным событием стала неспособность «Талибана» пресечь экспансию «Исламского государства», — сказала Лайонс на заседании СБ ООН, её цитирует РИА Новости. В середине октября российский президент Владимир Путин отмечал, что около 2 тыс. террористов из ИГ находятся на севере Афганистана, а их лидеры вынашивают планы по распространению влияния на центральноазиатские государства и российские регионы. * «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. ** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.