В ООН заявили о неспособности талибов противостоять распространению ИГ в Афганистане
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«Ещё одним крупным негативным событием стала неспособность «Талибана» пресечь экспансию «Исламского государства», — сказала Лайонс на заседании СБ ООН, её цитирует РИА Новости.
В середине октября российский президент Владимир Путин отмечал, что около 2 тыс. террористов из ИГ находятся на севере Афганистана, а их лидеры вынашивают планы по распространению влияния на центральноазиатские государства и российские регионы.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.