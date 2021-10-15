Путин заявил о планах боевиков ИГ в Афганистане распространить своё влияние

Около 2 тыс. террористов из ИГ* находятся на севере Афганистана. Они планируют распространить своё влияние на страны Центральной Азии и регионы России, заявил российский президент Владимир Путин.

В рамках выступления на заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции Путин отметил, что террористы делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти.

«По нашим данным, количество только игиловцев на севере Афганистана насчитывает порядка 2 тыс. человек. Их лидеры вынашивают планы по распространению влияния на центральноазиатские государства, российские регионы», — сказал он.

Президент России подчеркнул, что боевики стремятся проникать на территорию содружества, в том числе под видом беженцев.

RT ведёт прямую трансляцию саммита глав государств СНГ.

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Кабуле Евгений Егоров заявил, что группу террористов ИГ ликвидировали рядом со зданием российской дипмиссии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.