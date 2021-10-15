Путин: Россия предложила странам СНГ принять заявление против вмешательства в выборы

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Россия предлагает принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы в странах СНГ. Об этом в ходе заседания Совета глав государств содружества заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: Россия предложила странам СНГ принять заявление против вмешательства в выборы
  • AP

«Хотел бы упомянуть о ещё одной инициативе России, а именно — о подготовленном к сегодняшнему саммиту совместном заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета», — сказал Путин.

По его словам, в этом заявлении страны СНГ «выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы».

Российский лидер подчеркнул, что данная тема актуальна для всех государств СНГ.

Ранее российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия столкнулась с многочисленными фактами внешнего вмешательства в избирательную кампанию по выборам в Госдуму.

Председатель ЦИК Элла Памфилова также отметила, что Центризбирком на выборах столкнулся с беспрецедентными кибератаками на ресурсы комиссии.

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