Постпред России Лукашевич заявил ОБСЕ о фактах внешнего вмешательства в думские выборы

Россия столкнулась с многочисленными фактами внешнего вмешательства в избирательную кампанию по выборам в Госдуму, заявил участникам постоянного совета ОБСЕ российский постпред при организации Александр Лукашевич.

«К сожалению, в ходе избирательной кампании мы столкнулись с многочисленными фактами вмешательства извне и попытками дискредитации легитимности волеизъявления», — цитирует дипломата ТАСС.

Он обратил внимание коллег на то, что были зафиксированы попытки повлиять на результат волеизъявления посредством хакерских атак на сайт ЦИК, системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, при этом ряд кибератак вёлся с зарубежных IP-адресов.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком на выборах столкнулся с беспрецедентными кибератаками на ресурсы комиссии.