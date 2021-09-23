Постпред России Лукашевич заявил ОБСЕ о фактах внешнего вмешательства в думские выборы

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Россия столкнулась с многочисленными фактами внешнего вмешательства в избирательную кампанию по выборам в Госдуму, заявил участникам постоянного совета ОБСЕ российский постпред при организации Александр Лукашевич.
Постпред России Лукашевич заявил ОБСЕ о фактах внешнего вмешательства в думские выборы
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«К сожалению, в ходе избирательной кампании мы столкнулись с многочисленными фактами вмешательства извне и попытками дискредитации легитимности волеизъявления», — цитирует дипломата ТАСС.

Он обратил внимание коллег на то, что были зафиксированы попытки повлиять на результат волеизъявления посредством хакерских атак на сайт ЦИК, системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, при этом ряд кибератак вёлся с зарубежных IP-адресов.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком на выборах столкнулся с беспрецедентными кибератаками на ресурсы комиссии.

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