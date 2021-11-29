В Норвегии ужесточают ограничительные меры из-за штамма «омикрон»

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Правительство Норвегии вводит в стране новые ограничения, чтобы сдержать распространение штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщила в понедельник пресс-служба норвежского кабмина.
В Норвегии ужесточают ограничительные меры из-за штамма «омикрон»
  • Reuters

«Для сдавших положительный тест на коронавирус и при наличии подозрений на омикрон-штамм период изоляции продлевается до семи дней», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «если есть подозрение, что человек инфицирован этим штаммом, живущим с ним в одной квартире и другим близко общавшимся с ним людям будет предписано находиться на десятидневной изоляции».

В Минздраве добавили, что людям, которые подозреваются в заболевании «омикроном», «нужно будет как можно скорее сдать ПЦР-тест и сделать его повторно на седьмой день карантина».

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «омикрон».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

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