Express: вакцинированным от COVID-19 назвали симптомы болезни, которые нельзя игнорировать
Об этом информирует РИА Новости.
«Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19», — заявили разработчики приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков инфекции.
Отмечается, что данные симптомы наиболее часто обеспечивают передачу вируса.
Кроме того, медики порекомендовали быть внимательнее к таким проявлениям, как потеря вкуса и обоняния.
Ранее вирусолог и профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «360» объяснил тенденцию к снижению летальных исходов влиянием вакцинации.