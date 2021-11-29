Express: вакцинированным от COVID-19 назвали симптомы болезни, которые нельзя игнорировать

Британское издание Express опубликовало материал, в котором сообщается о симптомах заболевания, которые нельзя игнорировать привитым от коронавируса гражданам.

Об этом информирует РИА Новости.

«Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19», — заявили разработчики приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков инфекции.

Отмечается, что данные симптомы наиболее часто обеспечивают передачу вируса.

Кроме того, медики порекомендовали быть внимательнее к таким проявлениям, как потеря вкуса и обоняния.

Ранее вирусолог и профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «360» объяснил тенденцию к снижению летальных исходов влиянием вакцинации.