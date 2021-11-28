МИД России создал Telegram-каналы для консультирования российских граждан в ЮАР

Для консультирования граждан России в ЮАР в связи с отменами авиарейсов из республики были созданы Telegram-каналы МИД России.

«В связи с отменами авиарейсов из ЮАР из-за обнаружения в стране нового штамма COVID-19 созданы Telegram-каналы для оперативного информирования и консультирования российских граждан», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

В свою очередь, эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен.