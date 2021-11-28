Эксперт Роспотребнадзора заявил, что штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен.

«По состоянию на воскресенье штамм «омикрон» в России не обнаружен. При этом ведётся активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — цитирует РИА Новости Хафизова.

Ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

Согласно данным на 28 ноября, в России за сутки зарегистрировали 33 548 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 570 373 случая COVID-19.

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.