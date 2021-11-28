В Австралии подтвердили два случая заболевания штаммом COVID-19 «омикрон»
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«Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса может подтвердить, что срочное геномное тестирование, проведённое сегодня, показало, что два иностранных путешественника инфицированы новым вариантом коронавируса B.1.1.529 «омикрон», — говорится в заявлении местного Минздрава в Twitter.
Уточняется, что заболевшие прибыли в Сидней с юга Африки 27 ноября.
Ранее власти Великобритании ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».