В Австралии подтвердили два случая заболевания штаммом COVID-19 «омикрон»

В австралийском штате Новый Южный Уэльс сообщили о выявлении двух случаев нового варианта коронавируса «омикрон».

«Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса может подтвердить, что срочное геномное тестирование, проведённое сегодня, показало, что два иностранных путешественника инфицированы новым вариантом коронавируса B.1.1.529 «омикрон», — говорится в заявлении местного Минздрава в Twitter.

Уточняется, что заболевшие прибыли в Сидней с юга Африки 27 ноября.

Ранее власти Великобритании ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».