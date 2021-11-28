Захарова прокомментировала заявление папы Римского о «кладбище мигрантов»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление папы Римского Франциска о «большом кладбище» для нелегальных мигрантов в Средиземном море.

Папа Римский призвал проявить милосердие к нелегальным мигрантам и назвал Средиземноморье, в котором гибнет большое количество беженцев, «большим кладбищем».

«Партнёрам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал приблизительное число беженцев из стран Ближнего Востока на территории страны.

25 ноября консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани заявил, что более тысячи мигрантов изъявили желание покинуть белорусскую территорию и вернуться на родину.

Авиакомпания Iraqi Airways добавила ещё два вывозных рейса для иракских мигрантов из числа тех, кто пытался попасть через белорусскую территорию в ЕС.

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