Авиакомпания Iraqi Airways добавила ещё два вывозных рейса из Минска для мигрантов

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Авиакомпания Iraqi Airways добавила ещё два вывозных рейса для иракских мигрантов из числа тех, кто пытался попасть через белорусскую территорию в ЕС. Об этом сообщили в Национальном аэропорту Минска.
Авиакомпания Iraqi Airways добавила ещё два вывозных рейса из Минска для мигрантов
  • Reuters

«Ещё два вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября авиакомпанией Iraqi Airways. 28 ноября самолёт прилетит в Национальный аэропорт Минск в 21:45, а вылетит в Эрбиль в 22:45», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, 29 ноября в Минск в 20:45 прилетит ещё один самолёт Iraqi Airways, который вылетит в Эрбиль в 21:45.

27 ноября из Минска вылетел очередной вывозной рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит мигрантов на родину.

Ещё один борт отбыл 26 ноября в 02:45.

Ранее консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани заявил, что более 1 тыс. мигрантов изъявили желание покинуть белорусскую территорию и вернуться на родину.

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