Авиакомпания Iraqi Airways добавила ещё два вывозных рейса из Минска для мигрантов

Авиакомпания Iraqi Airways добавила ещё два вывозных рейса для иракских мигрантов из числа тех, кто пытался попасть через белорусскую территорию в ЕС. Об этом сообщили в Национальном аэропорту Минска.

«Ещё два вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября авиакомпанией Iraqi Airways. 28 ноября самолёт прилетит в Национальный аэропорт Минск в 21:45, а вылетит в Эрбиль в 22:45», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, 29 ноября в Минск в 20:45 прилетит ещё один самолёт Iraqi Airways, который вылетит в Эрбиль в 21:45.

27 ноября из Минска вылетел очередной вывозной рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит мигрантов на родину.

Ещё один борт отбыл 26 ноября в 02:45.

Ранее консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани заявил, что более 1 тыс. мигрантов изъявили желание покинуть белорусскую территорию и вернуться на родину.